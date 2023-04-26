شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع ناشئى الأهلى يتوج بثلاث بطولات للجمهورية خلال موسم 2022 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أهلى 2003

كان آخر تتويج لفرق قطاع الناشئين بالأهلى أمس الثلاثاء، بعدما نجح فريق مواليد 2003 بقيادة مديره الفنى محمد شرف فى التتويج بلقب بطولة الجمهورية عقب فوزه فى مباراة القمة على الزمالك فى ملعبه بميت عقبة، بهدفين لهدف، ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري، ليرفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة، ويتأكد رسميًا تتويجه باللقب، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

أهلى 2005

فريق مواليد 2005 بقيادة مديره الفني علاء عبده كان أول فريق داخل قطاع الناشئين بالأهلي حصدًا للبطولات هذا الموسم، بعدما نجح في التتويج بلقب بطولة الجمهورية رسميًا قبل 7 جولات من نهاية الموسم، عقب فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 28 ، ووصول رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 22 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

أهلى 2007

نجح فريق مواليد 2007 بقيادة مديره الفني أسامة زكي في التتويج بلقب بطولة الجمهورية للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الموسم، ووصول رصيده إلى 83 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنبي صاحب المركز الثاني.