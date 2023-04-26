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جوليوس يتقدم للطلائع أمام المحلة بعد مرور 6 دقائق من المباراة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجح بول جوليوس لاعب طلائع الجيش في التقدم لفريقه أمام غزل المحلة بعد مرور 6 دقائق فقط من المباراة المقامة على ملعب ستاد جهاز العسكري ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: 

 

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد سمير ، محمد فتح الله.

الوسط: أحمد عبدالرحمن زولا، محمد شحاتة، علي حمدي، أحمد شريف حتحوت

الهجوم: بول جوليوس، كريم طارق، أحمد متعب.

 

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

 

حراسة المرمى:  عمرو شعبان.

خط الدفاع: طارق سامى، مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، محمد جابر ، ابراهيما كونيه.

الهجوم: جبريل اورك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو ".

 

وعلى دكة البدلاء يجلس كلًا من: أحمد رضا ، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ ، محمود الحضري ، كريم مصطفى ، حازم مرسي ، حميد ماو ، هاني عادل ، تشارلز باسي.

 

يدخل طلائع الجيش المباراة محتلًا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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