شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحضيرات الأخيرة لبريزنتيشن للتجهيز لبطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لشركة بريزنتيشن سبورتس التحضيرات الأخيرة لبطولة أفريقيا لكرة السلة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل الجارى حتى 6 مايو المقبل.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات بطولة الـ BAL لكرة السلة، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى الفترة من 26 أبريل حتى 6 مايو، بمشاركة فريق الأهلى.

ويلتقى اليوم الأهلى مع فيروفيارو الموزمبيقى، فى أولى مبارياته بالبطولة، على رأس المجموعة التى تضم فرق كل من كيب تاون وبترو دى لواندا، وسلاك الغينى، وفيروفيارو الموزمبيقى وسيتى اويلرز.

ومن المقرر أن يقوم المطرب شاهين بإحياء حفل افتتاح بطولة أفريقيا، كما يشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية المميزة، منها فقرة استعراضية لتريك ستار وفرق استعراضية.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء بحضور أوجستى بوش المدير الفني لسلة الأهلى، وكذلك بعض نجوم الفريق، لكشف تفاصيل الاستعداد لها، حيث يسعى الفريق للتتويج بها، لإكمال سلسلة البطولات التي يتوج بها مع الخواجة الإسبانى.

وقام مسئولو النادى الأهلى بضم أكثر من محترف للمشاركة فى البطولة مثل المالى درامان كامارا، والجنوب السوداني نوني أوموت .

ووقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـBAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعة النيل الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.

يذكر أن الزمالك توج باللقب الأفريقي الموسم قبل الماضى ، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى أقيمت تحت إشراف الـ NBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مايو العام قبل الماضى.