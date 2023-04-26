شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محترفين فى قائمة سلة الأهلى لخوض مباريات BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم فريق كرة سلة النادى الأهلى بين صفوفه 4 لاعبين محترفين في إطار المشاركة في بطولة BAL، والتى تقام فى الفترة من 26 أبريل الجارى حتى 6 مايو المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

المحترفون فى الفريق هم الأمريكى مايكل تومسون، والجنوب سودانى نونى أوموت، والنيوزيلندى كوري ويبستر، والفرنسى من أصول سنغالية درامان كمارا.

وبجانب المحترفون الأربعة تضم القائمة في بطولةBAL كل من إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، عمر طارق، أحمد إسماعيل .

ويلتقى الأهلى اليوم مع فيروفيارو الموزمبيقى فى أولى مباريات البطولة حيث يقع على رأس مجموعة النيل التى تضم فرق كيب تاون وسلاك الغينى ، و بترو ، و اويلرز.

وقال أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة ببطولة إفريقيا الـ«bal» أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة التي تقام غدًا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن المباراة : "جاهزون لمباراة فيروفيارو، ودائمًا ضربة البداية ما تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة".