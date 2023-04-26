شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فريقا الزمالك وسيراميكا بإستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ما مشوار الزمالك وسيراميكا في الدوري قبل لقاء الليلة؟

يدخل الزمالك مباراة الليلة محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها بعد خوض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 6 مباريات، وأحرز 36 هدفا واستقبل 24 هدفا.

بينما يدخل سيراميكا مباراة الليلة محتلا المركز الـ11 بجدول الدوري برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 25 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في 12 مباراة وخسر 7 مواجهات وأحرز 27 هدفا واستقبل 25 هدفا.

ما نتائج الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة سيراميكا؟

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد الفار مساعدين، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، بجانب محمد عادل حكم فيديو، وهانى العراقى مساعد حكم فيديو.

وأدار عبد العزيز السيد 7 مباريات للزمالك قبل لقاء اليوم، فاز الفارس الأبيض في 5 مواجهات منها وخسر مباراتين.

من يتفوق فى صراع القيمة التسويقية؟

ويتفوق الزمالك على سيراميكا فى صراع القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 7.83 مليون يورو .

ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أغلي لاعبي الفريقين بقيمة تسويقية تبلغ 4.5 مليون يورو.

ما تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل مواجهة الليلة؟

مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة ستحمل الرقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن ألتقى الزمالك مع سيراميكا فى 6 مواجهات سابقة، بواقع 5 لقاءات في الدوري بجانب مواجهة بكأس رابطة الأندية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في كل مبارياته السابقة مع سيراميكا، بواقع 6 انتصارات من أصل 6 مباريات، وسجل أبناء ميت عقبة 13 هدفاً وتلقت شباكهم 4 أهداف.