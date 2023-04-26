تورام يغيب عن مونشنجلادباخ الألماني بسبب الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام،لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب الإصابة،

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وقال مونشنجلادباخ في بيان "عانى ماركوس تورام من تمزق عضلي خلال مباراة يونيون برلين" التي خسرها صفر-1 في الجولة 29 من الدوري.

وأضاف :لن يكون الفرنسي متاحاً حتى إشعار آخر"، مع بقاء 5 مراحل فقط حتى نهاية الدوري.

وتأتي إصابة تورام بعدما أعلن مونشنجلادباخ صاحب المركز العاشر أخيراً أنه لن يجدد عقد مهاجمه البالغ 25 عاماً والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وصل اللاعب إلى مونشنجلادباخ في صيف

2019 قادماً من جانجان، وخاض مسابقتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (2019-2020) ودوري أبطال أوروبا (2020-2021) بألوان النادي الألماني.

وسجل تورام الذي وصل مع منتخب "الديوك" إلى نهائي مونديال قطر العام الماضي، هذا الموسم 13 هدفاً في "بوندزليجا"، ليحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدافين خلف مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروج (16)، أضاف إليها 3 أهداف في الكأس المحلية.

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