صافرة إماراتية لمواجهات الدور النهائي من بطولة كأس مصر للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تعيين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباريات الدور النهائي من بطولة كأس مصر للرجال بين الأهلي والزمالك، للموسم الرياضي 2023/2022.

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ووصل طاقم التحكيم منذ قليل إلى القاهرة، وذلك لإدارة مباريات النهائي التي ستنطلق غدًا الخميس، ويضم الطاقم الثنائي الإماراتي الحكم العالمي حامد الروسي، والحكم الدولي محمد الدولا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم 27 إبريل الجاري، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر للطائرة، حيث تقام البطولة

بنظام البلاي أوف.

ستكون المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 27 إبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 28 إبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية .

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل المقبل.