إنبى يسقط المقاولون في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق إنبي للشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 ، فوزاً مستحقًا على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى 2023/2022 .
نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على معظم فترات المباراة ، ليترجم تلك السيطرة لهدف رائع للاعب عمر رضا الدقيقة 70 .
شهدت المباراة حضور وتواجد عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين .
ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :-
طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب، وحمام إبراهيم ( مدير فنى )، وأحمد جمال ( مدرب عام )
وصلاح عاشور ( مدرب )، وخالد فرحات ( مدرب حراس )، وأحمد كرم ( مدير إدارى الفريق )