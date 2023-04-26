إنبى يسقط المقاولون في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق إنبي للشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 ، فوزاً مستحقًا على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى 2023/2022 .

نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على معظم فترات المباراة ، ليترجم تلك السيطرة لهدف رائع للاعب عمر رضا الدقيقة 70 .

شهدت المباراة حضور وتواجد عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين .

ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :-

طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب، وحمام إبراهيم ( مدير فنى )، وأحمد جمال ( مدرب عام )

وصلاح عاشور ( مدرب )، وخالد فرحات ( مدرب حراس )، وأحمد كرم ( مدير إدارى الفريق )