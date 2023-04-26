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إنبى يسقط المقاولون في بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق إنبي للشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 ، فوزاً مستحقًا على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى 2023/2022 .

نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على معظم فترات المباراة ، ليترجم تلك السيطرة لهدف رائع للاعب عمر رضا الدقيقة 70 .

شهدت المباراة حضور وتواجد عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين .

ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :-

طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب، وحمام إبراهيم  ( مدير فنى )، وأحمد جمال ( مدرب عام )

وصلاح عاشور  ( مدرب )، وخالد فرحات  ( مدرب حراس )، وأحمد كرم  (  مدير إدارى الفريق  )

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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