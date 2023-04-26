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فينيسيوس يسخر من التحكيم الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ، من التحكيم الإسباني في خسارة فريقه أمام جيرونا ضمن منافسات مسابقة بنتيجة 4-2. 

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وأحرز فالانتين كاستيانوس لاعب جيرونا أربعة أهداف فى شباك ريال مدريد، ليسقط الملكي بنتيجة 4-2.
ونشر  فينيسيوس تغريدة عبر حسابه على إنستجرام بعدما اقتبس تغريدة تشير إلى أحد القرارات التحكيمية التى تخصه وتقول إن لاعب جيرونا ركله بالكرة ولم يحصل على إنذار رغم شكوى اللاعب البرازيلي الذى حصل على إنذار عن دفعه نفس اللاعب.
وقاد الحكم خافيير أجلاسياس فيلانوفا مباراة جيرونا وريال مدريد، ومنح نجم الملكي، فينيسيوس

بطاقة صفراء مستحقة بعدما دفع بـ لاعب جيرونا بوينو في أحد الحالات، لكنه يبدو ينتبه للقطة أخرى مثيرة حينما سدد بوينو نفسه الكرة متعمدا في جسد فينيسيوس أثناء سقوطه على الأرض.
ليعلق فينيسيوس على التغريدة ويكتب عليها": "لاليجا" مع وجوه ضاحكة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثانى بـ 65 نقطة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن المتصدر الذى سيواجه رايو فايكانو صاحب المركز العاشر اليوم الأربعاء.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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