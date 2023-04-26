فينيسيوس يسخر من التحكيم الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، من التحكيم الإسباني في خسارة فريقه أمام جيرونا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني بنتيجة 4-2.

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وأحرز فالانتين كاستيانوس لاعب جيرونا أربعة أهداف فى شباك ريال مدريد، ليسقط الملكي بنتيجة 4-2.

ونشر فينيسيوس تغريدة عبر حسابه على إنستجرام بعدما اقتبس تغريدة تشير إلى أحد القرارات التحكيمية التى تخصه وتقول إن لاعب جيرونا ركله بالكرة ولم يحصل على إنذار رغم شكوى اللاعب البرازيلي الذى حصل على إنذار عن دفعه نفس اللاعب.

وقاد الحكم خافيير أجلاسياس فيلانوفا مباراة جيرونا وريال مدريد، ومنح نجم الملكي، فينيسيوس