إنبى يهزم البنك الاهلى بثلاثية فى عقر داره بدوري الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين بنادي إنبي مواليد 2005 ، فوزاً خارج ملعبه على نظيره البنك الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات دورى الجمهورية للناشئين.

تقدم البنك الاهلى بهدف فى الدقيقة 28، وقبل نهاية الشوط الأول، ينجح المميز عبدالله طارق من إحراز هدف التعادل ، ومع بداية الشوط الثانى يتقدم الرائع زياد يوسف بالهدف الثانى للفريق البترولى، وفى منتصف الشوط الثانى يتعادل البنك الاهلى، قبل أن ينجح المميز محمود

عصام من إحراز هدف التقدم والفوز بالمباراة فى الدقيقة 27، لتنتهى المباراة بفوز غالِ للفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويقود فريق 17 سنة مواليد 2005 جهاز فنى يضم:محمد السيد مديراً فنياً،وعمر خطاب مدرباً عاماً،وهاشم نشأت مدرباً،وسامح ذكي مدرباً لحراس المرمى،وهاني عبد الفتاح إدارياً للفريق.