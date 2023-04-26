كيما يواجه دجلة وديا غدا استعدادا لطامية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق كيما اسوان بقيادة عيد مرازيق المدير الفني استعدادا لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني. ويؤدي الفريق تدريباته اليومية خلال المعسكر التدريبي بتركيز شديد استعدادا لمواجهة طامية في الاسبوع 24 والمقرر له يوم 4 مايو المقبل.

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ومن المقرر أن يواجه كيما اسوان فريق وادي دجلة غدا الخميس في مباراة ودية أخيرة قبل ختام المعسكر والاستعداد لمواجهة طامية علي ملعب الإعلاميين.

وكان عيد مرازيق قد تولي قيادة

كيما اسوان منذ اسابيع ويسعي لتقديم مستوي جيد ونتائج جيدة خلال المباريات المقبلة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة والبقاء ضمن المراكز الخمس الأولي في مقدمة جدول الترتيب حيث يجتل كيما اسوان المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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