البنك الأهلي يشتكي حكام مباراة المصري..ومدير الكرة يؤكد سنقاتل للبقاء

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي البنك الأهلي بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة مع المصري البور سعيدي التي انتهت بالتعادل السلبي أمس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاءت الشكوى لتجاهل حكم الساحة أمين عمر ومعه حكمي الفار محمد عباس قابيل، وهاني خيري ركلة جزاء خاصة أن الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان أكد أحقية البنك الأهلي في ركلة جزاء لعرقلة حارس مرمى المصري اللاعب كريم بامبو، خلال الشوط الأول من اللقاء.

وسيطرت حالة من الحزن على إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين لضياع فوز كان في متناول الأقدام لولا الرعونة وعدم التوفيق بجانب عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة.

وقال كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي،أن الفريق كان في أشد الحاجة للفوز نظرًا لموقفه المتأزم في جدول الدوري، ولم يتبق سوى 8 مباريات والنقطة باتت لها أهمية كبيرة في صراع المؤخرة من أجل البقاء بالدوري لاسيما بعد فوز الداخلية على فيوتشر .

وأضاف : كل مباراة من اللقاءات المتبقية في الدوري باتت مباريات كؤوس وسنقاتل من أجل البقاء في الدوري مشيرا إلى أن رحيل ناصر منسي مهاجم الفريق إلى الزمالك أثر بشكل كبير على الجوانب الهجومية والتهديفية ووجوده أمس كان بإمكانه إحراز هدفين خاصة أنه هداف بالفطرة سواء بقدميه أو بضربات الرأس المميز فيها.

كما أشاد بالقبرضي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق والذي يبذل جهدًا كبيرًا فنيا وبدنيًا ونفسيًا ولكن حالة من عدم التوفيق تلازم المهاجمين بشكل غريب خاصة في لقاء الأمس ومرور الكرة أمام المرمى وعلى مسافة نصف ياردة ولو لمسها المهاجم أو المدافع لسكنت شباك الخصم.

واستطرد مدير الكرة : بأنه يأمل من اتحاد الكرة مراعاة حساسية المباريات المقبلة في الدوري لتعيين حكام على قدر أهميتها خاصة في تقنية الفار التي تحسم الكثير من الجدل والمفترض أنها توفر عدالة للجميع.

وتصارع 8 أندية من أجل البقاء بالدوري المصري الممتاز، بدء من سموحة صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة وسيراميكا" الحادي عشر" 30 نقطة والمحلة الـ12 بنفس الرصيد ، وأسوان الـ13 برصيد 28 نقطة والإسماعيلي الـ14 بـ 26 نقطة والـ15 الداخلية بـ25 نقطة والـ16 البنك 24 نقطة والـ17 الطلائع 18نقطة " وله 3 مؤجلات"، والـ18 الحدود 16 نقطة.

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