شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى فى بطولة bal لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقى، فى أولى مبارياته ببطولةBAL ، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتستمر حتى 6 مايو المقبل.

موعد مباراة الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى

تقام مباراة الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى فى تمام السادسة من مساء اليوم، فى أول مباريات البطولة، والتى تقام بحضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى.

مجموعة الأهلى

ويقع الأهلى على رأس المجموعة التى تضم فرق كل من كيب تاون و بترو دى لواندا ، و سلاك الغينى ، و فيروفيارو الموزمبيقى وسيتى اويلرز .





مباريات الأهلى فى البطولة

الأربعاء 26 أبريل الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى الساعة 6 مساء

السبت 29 أبريل الأهلى وسيتى اويلرز الأوغندى الساعة 7:30 مساء

الثلاثاء 2 مايو الأهلى وكيب تاون الجنوب افريقى الساعة 8:30 مساء

الجمعة 5 مايو الأهلى وبيتر ودى لواندا الأنجولى الساعة 7:30 مساء

السبت 6 مايو الأهلى وسلاك الغينى الساعة 7:30 مساء.