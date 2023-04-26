شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى، نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد الفار مساعدين، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، بجانب محمد عادل حكم فيديو، وهانى العراقى مساعد حكم فيديو.

وأدار عبد العزيز السيد 7 مباريات للزمالك قبل لقاء اليوم، فاز الفارس الأبيض فى 5 مواجهات منها وخسر مباراتين.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التى ستخوض مباراة سيراميكا المقرر لها اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور أحمد سيد "زيزو" بعد تعافيه من إصابة إلتواء الكاحل وغياب أحمد فتوح بسبب استمرار معاناته من آلام الظهر.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.