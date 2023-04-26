شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: الأهلى قادر على حسم موقعة العودة.. ونقدر قيمة وقوة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامى قمصان، مدرب الأهلى، عن تحضيرات فريقه لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستجمعهما فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال قمصان، في تصريحات لموقع البطولة المغربي، إن الأهلي قادر على تحقيق الفوز أمام الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، معترفا في الوقت نفسه بقوة الفريق الأخضر.

وتابع مدرب الأهلي في تصريحاته للصحافة المغربية: "مواجهة الرجاء مباراة كبيرة بين أفضل فرق أفريقيا، والحمد لله أنهينا الشوط الأول بنتيجة مرضية ولا زال هناك الشوط الثانى".

وشدد: "نعلم ونقدر قيمة الرجاء الرياضي، ونكن له كل الاحترام ولجمهوره، لكننا قادرون على حسم لقاء الإياب لصالحنا إن شاء الله".

وأضاف: "نتمنى أن تسير المباراة بروح رياضية عالية، في ظل العلاقة الطيبة بين الفريقين".