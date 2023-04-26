شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات الدور قبل النهائى لكأس الرابطة فى الفترة من 25 حتى 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية الفترة من 25 إلى 30 مايو موعدًا لمباريات الدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2022 – 2023.

ويتقابل الاتحاد السكندرى مع إنبى والمصرى مع الإسماعيلى يومى 28 و29 أبريل الجارى، كما يتقابل البنك الأهلى مع سيراميكا وحرس الحدود وفيوتشر يوم 30 أبريل فى دور الـ8 لكأس الرابطة.

وتحدد شهر مايو المقبل موعداً لإقامة مباريات دورى الـ32 و16 لبطولة كأس مصر للموسم الجارى 2022 - 2023، حيث تتم إقامة مباريات دور الـ32 فى الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، بينما تتم إقامة مباريات دور الـ16 لكأس مصر خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو.