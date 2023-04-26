شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل للدور الثانى من بطولة مدريد المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 59 عالميا فى التأهل إلى منافسات الدور الثانى من بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد انسحاب منافستها الإيطالية كاميلا جورجى، والمصنفة رقم 30 عالميا ضمن منافسات الدور الأول.

وكانت كل منهما قد حسمت مجموعة فى المباراة : 4-6، 6-4 قبل أن تنسحب منافستها الإيطالية بسبب الإصابة فى الركبة قبل منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدمت ميار شريف مركزين في تصنيف محترفات التنس وفقا لاتحاد المحترفات لتحتل المركز الـ59 بعد أن كانت فى المركز الـ61 .

يذكر أن ميار شريف ودعت بطولة أويراس المفتوحة للتنس التى أقيمت فى البرتغال خلال الأيام الماضية، من دور نصف النهائى بعد الهزيمة أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل لا شىء، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 6-4، 7-5.