شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد موعدا مع غريمه مانشستر سيتي، في الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حسم الفريق السماوي تأهله إلى هذا الدور على حساب نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.



ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم السبت الموافق 3 يونيو القادم، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستلعب المباراة بين الفريقين، السبت الموافق 3 من شهر يونيو المقبل،وذلك في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وسيحتضن ملعب ويمبلي احداث اللقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - لوك شاو - ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديش

الهجوم: أنتوني - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، رودري، سوتنز.

خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، رياض محرز.



وتذاع أحداث المباراة بين الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل لأذاعة مباريات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا عبر قناة bein sports premium hd 1.

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