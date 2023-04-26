شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب جدول الدوري الإسباني 2022/2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية في كل مكان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مباريات اليوم الأربعاء.

1- برشلونة، 76 نقطة.

2- ريال مدريد، 65 نقطة.

3- أتليتكو مدريد، 60 نقطة.

4- ريال سوسيداد، 54 نقطة.

5- ريال بيتيس، 48 نقطة.

6- فياريال، 47 نقطة.

7- أتليتك بيلباو، 46 نقطة.

8- أوساسونا، 44 نقطة.

9- جيرونا، 41 نقطة.

10- رايو فاييكانو، 40 نقطة.

11- ريال مايوركا، 40 نقطة.

12- إشبيليه، 38 نقطة.

13- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

14- بلد الوليد، 35 نقطة.

15- قادش، 32 نقطة.

16- خيتافي، 31 نقطة.

17- ألميريا، 30 نقطة.

18- فالنسيا، 30 نقطة.

19- إسبانيول، 28 نقطة.

20- إلتشي، 13 نقطة.