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ترتيب جدول الدوري الإسباني 2022/2023

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب جدول 2022/2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية في كل مكان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 عن صاحب المركز الثاني.


 جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مباريات اليوم الأربعاء.

1- برشلونة، 76 نقطة.

2- ريال مدريد، 65 نقطة.

3- أتليتكو مدريد، 60 نقطة.

4- ريال سوسيداد، 54 نقطة.

5- ريال بيتيس، 48 نقطة.

6- فياريال، 47 نقطة.

7- أتليتك بيلباو، 46 نقطة.

8- أوساسونا، 44 نقطة.

9- جيرونا، 41 نقطة.

10- رايو فاييكانو، 40 نقطة.

11- ريال مايوركا، 40 نقطة.

12- إشبيليه، 38 نقطة.

13- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

14- بلد الوليد، 35 نقطة.

15- قادش، 32 نقطة.

16- خيتافي، 31 نقطة.

17- ألميريا، 30 نقطة.

18- فالنسيا، 30 نقطة.

19- إسبانيول، 28 نقطة.

20- إلتشي، 13 نقطة.

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