موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه وست هام، نظيره ليفربول، في التاسعة إلا ربع، مساء اليوم الأربعاء في الجولة ٣٣ من الدوري الإنجليزي 2022-23.

ويعاني ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، ويخرج بنقاط المباراة كاملة، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد ٥٠ نقطة، فيما يأتي وست هام في الترتيب الثالث عشر ب ٣٤ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

داروين نونييز - محمد صلاح - جوتا

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.