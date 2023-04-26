شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب تدريب الأهلى فى المغرب قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول فى المغرب فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت القاهرة) على ملعب العربى الزاولى بالدار البيضاء.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، مساء أمس الثلاثاء، إلى الدار البيضاء فى المغرب بعد أن كان الفريق قد فاز فى لقاء الذهاب على استاد القاهرة بثنائية نظيفة.

وحدد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا استشفائيا للاعبين ضمن فقرات المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم بالمغرب.

واستقر كولر على تخصيص فقرات بدنية واستشفائية يخوضها اللاعبون في مران اليوم وذلك للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب، وفي إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

ويؤدى الفريق مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي؛ في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.