شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة فيديو للاعبى الأهلى بفندق الإقامة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فيديو مع اللاعبين اليوم الأربعاء بمقر إقامة البعثة في المغرب.

وقرر كولر عقد محاضرة الفريق اليوم لشرح بعض النقاط الفنية في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم السبت المقبل.

ويؤدي الفريق مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي؛ في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا للاعبين ضمن فقرات المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم بالمغرب.

واستقر كولر على تخصيص فقرات بدنية واستشفائية يخوضها اللاعبون في مران اليوم وذلك للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب، وفي إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

ويؤدى الفريق مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي؛ في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.