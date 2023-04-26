شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فريقا الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويتفوق الزمالك على سيراميكا فى صراع القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 7.83 مليون يورو.

ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أغلى لاعبى الفريقين بقيمة تسويقية تبلغ 4.5 مليون يورو.



الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور "زيزو" بعد تعافيه من إصابة التواء الكاحل وغياب أحمد فتوح بسبب استمرار معاناته من آلام الظهر.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.