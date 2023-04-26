شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 6 إلى 12 مايو.

ولم تجرى قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة حتى الآن، والمقرر إجراؤها فى الأيام المقبلة قبل الموعد المحدد لخوض مباريات الدور الرئيسي للبطولة، وبعدها يتحدد مشوار كل فريق بعد تخطي دور الـ32 وصولا إلى دور الـ16 ثم دور الثمانية وبعدها الدور قبل النهائي ثم النهائي.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية، كما أنه الأكثر تتويجا بالكأس بعدد 28 لقبا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.