شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى وبيراميدز مهددة بالتأجيل رغم تحديد موعدها الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية يوم 13 مايو المقبل موعدا لإقامة مباراة الأهلى ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وتقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والنصف مساء السبت على استاد الدفاع الجوى.

يذكر أن مباراة الأهلى وبيراميدز مهددة بالتأجيل رغم تحديد موعدها، حال صعود أيا من الفريقين إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، لأن موعد المباراة سيتعارض مع موعد ذهاب الدور نصف النهائي.

ويلعب الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، علما بأنه فاز في موقعة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة، بينما يلعب بيراميدز إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل ضد مارومو جالنتس الجنوب أفريقي، علما بأن مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ومن المقرر أن يلعب ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا أحد يومى 12 أو 13 مايو، حال صعود الأهلي وتخطي الأهلي إلى مباراة نصف النهائي.