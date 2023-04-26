شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وسيراميكا فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم المباراة المؤجلة بين فريقى الزمالك وسيراميكا من الجولة الـ19 للدورى.

يدخل الزمالك مباراة الليلة محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها بعد خوض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 6 مباريات، وأحرز 36 هدفا واستقبل 24 هدفا.

بينما يدخل سيراميكا مباراة الليلة محتلا المركز الـ11 بجدول الدورى برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 25 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 7 مواجهات وأحرز 27 هدفا واستقبل 25 هدفا.



ماذا قدم الزمالك وسيراميكا في الدوري قبل لقاء الليلة

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التى ستخوض مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور أحمد سيد "زيزو" بعد تعافيه من إصابة إلتواء الكاحل وغياب أحمد فتوح بسبب استمرار معاناته من آلام الظهر.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.