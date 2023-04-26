كولر يعقد محاضرة فيديو للاعبي الأهلي في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فيديو مع اللاعبين بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقر إقامة البعثة في المغرب.

وقرر كولر عقد محاضرة الفريق ظهر اليوم لشرح بعض النقاط الفنية في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم السبت القادم.

برنامج استشفائي للاعبي الأهلي في المغرب

كما حدد كولر برنامجا استشفائيا للاعبين ضمن فقرات المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم بالمغرب.

واستقر كولر على تخصيص فقرات بدنية واستشفائية يخوضها اللاعبون في مران اليوم وذلك للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب، وفي إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

الأهلي يخوض مرانه الأول في المغرب على ملعب العربي الزاولي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأول في المغرب في السابعة من

مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت القاهرة) على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة؛ مساء أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء في المغرب بعد أن كان الفريق قد فاز في لقاء الذهاب على استاد القاهرة بثنائية نظيفة، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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