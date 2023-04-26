الأهلي يخوض مرانه الأول في المغرب على ملعب العربي الزاولي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

مرانه الأول في المغرب في السابعة من مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت القاهرة) على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة؛ مساء أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء في المغرب بعد أن كان الفريق قد فاز في لقاء الذهاب على استاد القاهرة بثنائية نظيفة.

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