بيراميدز سادس أندية أفريقيا وفق ترتيب أوبتا العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم، عن احتلال نادي بيراميدز الترتيب السادس في قارة أفريقيا في التصنيف خلال السنوات الماضية.

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ونجح بيراميدز في التأهل للمرة الرابعة تواليا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ووصل في النسخة الأولى للنهائي، ولنصف النهائي في النسخة الثانية.

وطبقًا لأوبتا وبعد تحليل إحصائيات ونتائج جميع الأندية الأفريقية خلال السنوات الماضية جاء بيراميدز سادسا في الترتيب.

وجاء في المركز الأول، صن داونز الجنوب أفريقي ثم الوداد المغربي والأهلي المصري والرجاء المغربي والجيش الملكي المغربي خامسا ثم بيراميدز سادسا وشباب بلوزداد الجزائري في الترتيب السابع.