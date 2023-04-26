5 مايو قرعة بطولة أمم أفريقيا للمنتخب الأوليمبي بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - تقام يوم 5 مايو المقبل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبي بالمغرب ، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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عقد البرازيلي ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عدة اجتماعات بالتنسيق مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب ،لمناقشة الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب، المقرر أن ينطلق غدًا الخميس بالإسكندرية، فى ولى محطات الإعداد للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب يونيو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويستمر معسكر المنتخب بالإسكندرية ثلاثة أيام تختتم

بمباراة ودية لا يزال الجهاز الفنى يفاضل بين أكثر من منتخب للاستقرار على واحد منها، ويعتبر هذا المعسكر هو الأول للمنتخب منذ نجاحه فى حسم تذكرة التأهل إلى كأس الأمم على حساب زامبيا العنيد، وهى التصفيات التى شهدت خروج منتخبات كبيرة مثل: السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر وتونس وهو ما يعكس قوة المنتخبات المتأهلة.حضر جلسة ميكالى كل من: محمود حرب المدير الإداري، وتياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب، وليورناردو مدرب الأحمال، وسيد السويركى مدرب الحراس، وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان المترجم.