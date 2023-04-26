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الأهلي المصري.. تفوق المارد الأحمر في مواجهاته أمام الرجاء المغربي تاريخيًا

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ياسر رشاد - القاهرة -  يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي، يوم السبت القادم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022 ـ 2023.

 

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التقي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي في 12 مواجهة سابقة، بمختلف البطولات، تمكن أبناء القلعة الحمراء تحقيق الفوز في 5 مواجهات، وخسر  في مباراتين، وحسم التعادل بينهما في 5 لقاءات.

 

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي 8 مباريات في بطولة دوري أبطال

إفريقيا للموسم الحالي 2022 ـ 2023، بواقع مباراتين بدور الـ32 وست مباريات بدور المجموعات، فاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في مباراتين.

 

واستطاع الأهلي المصري تحقيق الفوز على على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في مباراة الذهاب بالبطولة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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