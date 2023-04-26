تشكيل يوفنتوس وإنترميلان المتوقع في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم، على أرض ملعب "جوزيبي مياتزا" في إطار مباريات إياب الدور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا.

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ويرغب إنترميلان للوصول إلى نهائي الكأس من أجل حصد بطولة، بعد غياب عن آخر مرة توج بها بلقب الكأس بالإضافة إلى أن النيراتزوري حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بنفيكا بثلاثية لكل فريق في إياب ربع النهائي على ملعب "جوسيبي مياتزا".

فيما يخوض يوفنتوس لقاء اليوم بمعنويات متراجعة بعد السقوط الأمام نابولي في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإيطالي على إستاد "آليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة إنترميلان:

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: دانيلو لويس دا سيلفا، فيدريكو جاتي، ماتيا دي شيليو، جليسون بريمر

خط الوسط: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فيليب كوستيتش، فابيو ميريتي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش

تشكيل إنترميلان لمباراة يوفنتوس:

حراسة المرمى: أندريه اونانا

خط الدفاع: اليساندرو باستوني ، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو دارميان

خط الوسط: فيديريكو ديماركو ، هنريك مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش ،نيكولو باريلا ، دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، روميلو لوكاكو

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

تنطلق مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.