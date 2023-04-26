تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق آرسنال مباراة مرتقبة مساء اليوم، أمام مانشستر سيتي، فى المباراة التى تجمعهما، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

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في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: بن وايت، هولدنج، جابرييل ماجاليس، زينتشينكو.

في خط الوسط: توماس بارتي، فابيو فييرا، مارتن أوديجارد.

في الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتنيلي، جابرييل جيسوس.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ويتقابل فريقا مانشستر سيتي ونظيره آرسنال فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بى إن سبورت التى تبث المواجهة عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium.

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