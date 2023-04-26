اخبار الرياضه

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم  بنادي مانشستر سيتي مباراة مهمة أمام آرسنال، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الممتاز لموسم 2022-2023.

 

اقرأ أيضًا..موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

 

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريس.

في خط الدفاع: ايمريك لابورت - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

في خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - ألكاي جوندجان.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - رياض محرز

- جاك جريليش.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 


ويتقابل فريقا مانشستر سيتي ونظيره آرسنال فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت ، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت التى تبث المواجهة عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium.

 

لمزيد من الأخبار عبر الوفد اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا