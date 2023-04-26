تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مباراة مهمة أمام آرسنال، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

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في حراسة المرمى: إيدرسون مواريس.

في خط الدفاع: ايمريك لابورت - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

في خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - ألكاي جوندجان.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - رياض محرز

- جاك جريليش.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ويتقابل فريقا مانشستر سيتي ونظيره آرسنال فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت التى تبث المواجهة عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium.

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