جيرونا يحقق فوزا تأريخيا على ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق جيرونا انتصارا تاريخيا على ضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف لاثنين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".



انتظرت جماهير جيرونا المتواجدة في مدرجات ملعب "مونتيليفي" 12 دقيقة قبل أن تُشاهد فريقها يهز شباك "الملكي" بهدف أول جاء برأسية الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس الذي عاد بعد 12 دقيقة أخرى وسجل الهدف الثاني مستغلا خطأ فادحا من المدافع إيدير ميليتاو.



الريال تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 34 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن كاستيلانوس تعملق مُجددا ووقع على الهدف الثالث لجيرونا بعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني بمتابعة لعرضية من يان كوتو.



ورغم السيطرة الكبيرة للريال على الكرة، والتي وصلت نسبتها إلى 71 بالمئة، إلا أن كاستيلانوس دون اسمه في سجلات التاريخ بإحرازه الهدف الرابع له ولفريقه الصاعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في إسبانيا عند الدقيقة 62 برأسية أخرى جميلة.



ومع حلول الدقيقة 85 استطاع البديل لوكاس فاسكيز أن يُسجل ثاني أهداف الريال بعد مجهود فردي من فينيسيوس الذي اخترق من الجهة اليسرى ثم مرر لزميله ليُسكن الكرة الشباك بلمسة مباشرة.



ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة تضعه في المركز التاسع، بينما ظل ريال مدريد ثانيا بـ 65 نقطة بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر. ​​​​​​​



