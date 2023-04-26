الزمالك أمام سيراميكا وليفربول يواجه وست هام وقمة السيتي وأرسنال.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 26-4-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كما يواجه طلائع جيش نظيره غزل المحلة على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد، ويواجه مانشستر سيتي فريق آرسنال في قمة مباريات الجولة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

طلائع الجيش أمام غزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، على قناة "أون تايم سبورت 2".

الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على قناة "أون تايم سبورت 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست أمام برايتون في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

وست هام يونايتد أمام ليفربول في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

تشيلسي أمام برينتفورد في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

مانشيستر سيتي أمام آرسنال في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

الدوري الإسباني

خيتافي أمام ألميريا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports HD 2".

أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports HD 1".

سيلتا فيجو أمام إلتشي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports HD 2".

رايو فاييكانو أمام برشلونة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على قناة "beIN Sports HD 1".

إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

يلتقي إنتر ميلان مع نظيره يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطالي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على قناة "AD SPORTS Premium 1".