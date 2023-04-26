شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل معسكره فى برج العرب استعدادا للإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى استمرار المعسكر المغلق للفريق فى برج العرب بعد التعادل السلبى مع البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد المصرى لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائى من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع فى مسابقة الدورى، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لعلاج السلبيات التى ظهر بها الفريق خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السعى لمصالحة جماهير المصرى عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.