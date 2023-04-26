شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستدرج المحلة فى موقعة تصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق طلائع الجيش ضيفه غزل المحلة في السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة قوية ومرتقبة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 11 مباراة.

,ضمت قائمة غزل المحلة للمباراة وجاءت القائمة كالتالى : "حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان ، محمود الحضرى، وخط الدفاع: أحمد رضا ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، هانى عادل ، وخط الوسط: أحمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، إبراهيم عايش ، أحمد النادرى ، حميد ماو ، وفي الهجوم: كريم مصطفى ، حازم مرسى ، عبد الرحمن عاطف ، جبريل أوروك ، تشارلز باسى".

في المقابل لم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 18 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدورى أو كأس الرابطة أو البطولة العربية، وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة رغم تراجع في الدوري ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.