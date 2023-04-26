شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض اليوم أول مران بالمغرب استعداداً لمباراة الحسم أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الأربعاء، أول مران بالمغرب استعداداً لمباراة الرجاء المقرر لها العاشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي على إحدى الملاعب القريبة من مقر إقامته في بداية رحلة الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام الرجاء والتي ستحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة القارية بعدما فاز الأهلي بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي بإستاد القاهرة.

على صعيد متصل ، أشاد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بمستوى محمد الشناوي حارس الفريق فى مباراة الرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأوضح الجهاز الفني أن الشناوي قام بدور مؤثر ومهم على الصعيد الفني والقيادي أمام الرجاء خلال اللقاء الذي فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة.

وأضاف الجهاز الفني أن الشناوي قدم عرضا جيدا وأنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة خلال اللقاء، وذهب إلى أن حارس الأهلي نجح فى الذود عن مرماه ببراعة بجانب قدرته على توجيه زملاؤه على مدار الـ90 دقيقة.