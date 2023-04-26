شكرا لقرائتكم خبر عن كفة متعادلة فى 6 مواجهات بين الشعبانى والزمالك قبل صدام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية، وذلك عندما يلتقي بفريق سيراميكا، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم ، الأربعاء، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

يدخل فريق سيراميكا مواجهة الزمالك تحت القيادة الفنية للتونسي معين الشعباني، والذي سبق له مواجهة الفريق الأبيض في 6 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم.

كانت أول مواجهة للشعباني أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، وحسم الزمالك الفوز بالمباراة لصالحه بثلاثة أهداف لهدف، حيث كان الترجي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما كان الزمالك بطل كأس الكونفدرالية.

والتقى الشعباني مرة أخرى مع نادي الزمالك، ولكن هذه المرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الزمالك في المباراة الأولى بثلاثة أهداف لهدف في مصر، وفي الإياب فاز الترجي بهدف نظيف.

وفي النسخة التالية من دوري الأبطال 2021، وقع الزمالك والترجي التونسي في مجموعة واحدة بدور المجموعات، الترجي ذهاباً بنتيجة 3/1، قبل أن يفوز إياباً في القاهرة بهدف نظيف.

المواجهة السادسة والأخيرة للشعباني أمام الزمالك، كانت خلال تواجد التونسي على رأس القيادة الفنية للنادي المصري بالموسم الماضي، وفاز خلالها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 24 مباراة، حيث فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 24هدفاً آخر.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز أبناء معين الشعباني في 6 مباريات وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.