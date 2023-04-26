الارشيف / اخبار الرياضه

مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباريات مهمة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في والإسباني والمصري، والقنوات الناقلة لها.

ويتواجه مانشستر سيتي وأرسنال، بالدوري الإنجليزي ويحل ضيفا على وست هام يونايتد، وكذلك يستضيف نظيره برينتفورد.

اقرأ أيضا: موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

وبالدوري الإسباني يواجه مضيفه رايو فاليكانو، وفي إيطاليا، ستقام مباراة إنتر وميلان ويوفنتوس في إياب نصف نهائي بطولة الكأس، والدوري المصري مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

 

مباريات الدوري الإنجليزي
نوتنغهام فورست × برايتون (20:30 مصر، 21:30 ) - beIN Sports HD Xtra 1
تشيلسي × برينتفورد (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports 3 HD Premium
وست هام يونايتد × ليفربول (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي × أرسنال (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports 1 HD Premium
مباريات اليوم في
خيتافي × ألميريا (19:30 مصر، 20:30 السعودية) -

beIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا (19:30، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1
سيلتا فيغو × إلتشي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2
رايو فاليكانو × برشلونة (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1
برشلونة ضد رايو فاليكانو

مباريات اليوم في كأس إيطاليا
إنتر ميلان × يوفنتوس (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - AD SPORTS Premium 1
مباريات اليوم في
طلائع الجيش × غزل المحلة (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports 1
الزمالك × سيراميكا كليوباترا (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - OnTime Sports 1

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا