شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولات المقبلة من الدورى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة على إعلان مواعيد الجولات المقبلة من الدوري المصري، في نسخته الحالية، الأحد المقبل، وذلك بعد تحديد موقفى الأهلي وبيراميدز من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتسبب التأجيلات الكثيرة لمباريات الجولة السابعة والعشرون من المسابقة، في ارتباك كبير لأجندة الفرق نظرا لغموض مواعيد مبارياتها، بسبب مشاركة الأهلى وبيراميدز بدوري الأبطال من جهة، ورغبة رابطة الأندية في انهاء دور الثمانية من كأس الرابطة من جهة أخرى.

واستقر مسئولو رابطة الأندية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات على العمل، على إنهاء بطولة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل بسبب ارتباط الزمالك بالمشاركة فى البطولة العربية فى نهاية يوليو حتى الأسبوع الأول من أغسطس، وضرورة إنهاء الدوري قبل البطولة العربية.

كما تسعى الرابطة لانطلاق بطولة الدوري نهاية أغسطس بسبب كثرة التوقفات الخاصة بالمنتخبات فى الفترة المقبلة، إلى جانب الارتباط بالمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام بكوت ديفوار، والتى يحتاج المنتخب إلى نقطة واحدة فى مجموعته التى يتصدرها ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ومالاوى ثالثا وأثيوبيا رابعا برصيد 3 نقاط، للتأهل الرسمى للبطولة.