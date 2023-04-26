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الوحش و القيصر و الإمبراطور.. ألقاب جمعت أهل الرياضة والفن

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القاهرة - سامية سيد - الألقاب دائما تطارد النجوم ، و تكون مرافقة لهم في رحلتهم سواء نجوم الفن أو الرياضة ، وهناك ألقابًا لم تتوقف عند فنان أو مطرب بعينه ، بل استمرت ولكن مع نجوم الكرة واللاعبين بعد ظهور نجم جديد بنفس الموهبة، ليدخل فى دائرة أصحاب الألقاب المميزة، التى تجمع نجوم الرياضة بأهل الفن..

ومن بين هذه الألقاب " الوحش " و " القيصر "   و " الإمبراطور " ، نرصد في السطور التالية النجوم المشتركة في هذه الألقاب.

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الوحش

الفنان فريد شوقى اشتهر بأدوار القوة والعضلات والفتونة ، حتى لقبته الجماهير بـ "وحش الشاشة" ، وفى فترة الثمانينات ومع بداية غزو الأهلى لقارة أفريقيا حصل إكرامى على لقب"وحش أفريقيا" فى ظل الاعتماد عليه رغم المنافسة بين ثابت البطل وشوبير وقتها .

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القيصر

الشاعر السورى الراحل نزار قباني،  لم يكن يتخيل أن اللقب الذى أطلقه على المطرب كاظم الساهر "قيصر الأغنية العربية "سيتم تداوله فى الوسط الرياضى ، وتهديه جماهير الإسماعيلى لحسنى عبد ربه لاعب الدراويش والمنتخب الوطنى السابق .

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الامبراطور

الفنان الراحل أحمد زكى قام بتقديم فيلم " الإمبراطور " عام 1990 ، ولازمه اللقب خارج الاستوديوهات حتى أصبح يلقب بالإمبراطور ، وتكرر اللقب مرة أخرى و انتقل إلى حازم إمام أو الثعلب الصغير الذى لقبته جماهير الزمالك  بالإمبراطور نظرا لأخلاقه والتزامه داخل الملعب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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