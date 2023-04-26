القنصل المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد مبارك، القنصل المصري بالمغرب، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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وحرص القنصل المصري في المغرب على الترحيب ببعثة الفريق، وعقد جلسة مع محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، أكد خلالها متابعة طاقم السفارة المصرية بالمغرب لكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى

مطار الدار البيضاء بالمغرب، بعد أن اختتم الفريق تدريباته ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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