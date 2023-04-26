شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل المصرى بالمغرب يستقبل الأهلى.. والسفير يطمئن على البعثة هاتفيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد مبارك، القنصل المصري بالمغرب، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص القنصل المصري في المغرب على الترحيب ببعثة الفريق، وعقد جلسة مع محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، أكد خلالها متابعة طاقم السفارة المصرية بالمغرب لكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

كما حرص ياسر عثمان، السفير المصري بالمغرب، حرص على الاتصال بمحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المغرب، فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد السفير خلاله اتصاله بالغزاوي أن طاقم السفارة بالكامل سوف يقوم بكل ما يلزم لتوفير الأجواء المناسبة لخوض المباراة.

ومن جانبه، وجه الغزاوي الشكر لسعادة السفير على الجهود التي قام بها، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل مهمة الفريق.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب، بعد أن اختتم الفريق تدريباته ظهر أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.