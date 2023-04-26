شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفرض سياجاً من السرية حول تدريبات الأهلى بالمغرب استعداداً للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفرض الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر سياجاً من السرية على تدريبات الفريق قبل لقاء الرجاء بملعب الأخير، حيث طلب كولر إبعاد أي عناصر خارجة عن بعثة المارد الأحمر سواء كانت وسائل إعلام أو جماهير أو مسئولين من أي جهة باستثناء مسئولو السفارة المصرية بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المقرر لها العاشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي بإستاد القاهرة.

ويرغب المدير الفني للأهلي في توفير كل سُبل التركيز والإستقرار أمام بعثة الأهلي من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء العودة أمام بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.