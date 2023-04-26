شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفرض سياجاً من السرية حول تدريبات الأهلى بالمغرب استعداداً للرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفرض الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر سياجاً من السرية على تدريبات الفريق قبل لقاء الرجاء بملعب الأخير، حيث طلب كولر إبعاد أي عناصر خارجة عن بعثة المارد الأحمر سواء كانت وسائل إعلام أو جماهير أو مسئولين من أي جهة باستثناء مسئولو السفارة المصرية بالمغرب.
ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المقرر لها العاشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي بإستاد القاهرة.
ويرغب المدير الفني للأهلي في توفير كل سُبل التركيز والإستقرار أمام بعثة الأهلي من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء العودة أمام بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.
وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الختامي بالقاهرة ظهر أمس على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال تدريبات الأمس ، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.
كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وواصل أكرم توفيق، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق أمس.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم السبت الماضي.