شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه السكة الحديد وديًا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق أسوان، بقيادة مدربه ايمن الرمادى نظيره السكة الحديد أحد فرق القسم الثاني وديًا الجمعة المقبل في ضوء الاستعداد لمواجهة الزمالك بالدوري والمقرر لها يوم 3 مايو، وهي ثان المباريات الودية التي يخوضها تماسيح النيل بعد ودية الترسانة المقرر لها غدا الخميس.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

ويبحث أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن بدائل لتعويض الغيابات التى يعانى منها فريقه فى مباراته المقبلة أمام الزمالك ويأتى على رأس الغيابات الثنائي إسلام جمال وعلى فتحي واللذان يغيبان عن مباراة الزمالك للإيقاف، بعدما تعرضا للطرد فى مباراة إنبي الأخيرة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت، بناءً على مباريات الجولة الماضية من الدوري، إيقاف كل من على فتحي وإسلام جمال ثنائي فريق أسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثاني منع فرصة محققة.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

وانتهت مباراة إنبي وأسوان بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، وكالوشا في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري.