شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دورىّ الـ 32 و16 لكأس مصر فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد شهر مايو المقبل موعداً لإقامة مباريات دورى الـ32 و16 لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2022 - 2023، حيث تتم إقامة مباريات دور الـ32 في الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، بينما تتم إقامة مباريات دور الـ16 لكأس مصر خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو.

فى سياق مختلف، يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، غدا الخميس، جنسية حكم مباراة السوبر المصري التى تجمع الزمالك بطل دورى النسخة الماضية والأهلى بطل كأس مصر، المقرر لها 5 مايو المقبل بأبو ظبى بالإمارات.

وسيعلن الاتحاد القرار النهائى غدا الخميس، حيث يتيح لهم الوقت حال الاستقرار على طاقم حكام أجنبى لمخاطبة الاتحادات الأخرى لاختيار طاقم حكام مميز لإدارة اللقاء، أما فى حال الاستقرار على تعيين حكم مصرى فسيكون هناك متسع من الوقت لاختيار الطاقم عن طريق البرتغإلى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصري.

وأقيمت بطولة السوبر المصرى من قبل فى 19 مرة، كان الأهلى والزمالك طرفا المباراة النهائية فى 8 مناسبات من هذه النسخ التى بدأ ألفوز بها فريق الزمالك فى أول نسختين، وكان على حساب غزل المحلة والمقأولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلى عدد مرات ألفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.

ويعتبر الأهلى البطل التاريخى للمسابقة، بعد أن حصد اللقب 12 مرة وغاب الأهلى عن أول نسختين من البطولة والتى حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقأولون العرب، فين حين حصد الزمالك اللقب فى 4 مناسبات من قبل، وهو أكثر الأندية التى حصدت الوصافة برصيد 7 مرات، يليه الأهلى برصيد 5 مرات.