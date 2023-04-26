رئيس الاتحاد البرازيلي يمنح " أنشيلوتي" مهلة لتدريب منتخب " السامبا"

ياسر رشاد - القاهرة - منح رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيش ، مهلة للإيطالي كارلو أنشيلوتي ،للموافقة على تدريب منتخب" السامبا" المتوج بكأس العالم 5 مرات.

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واعترف إيدنالدو بأنه مستعد للانتظار حتى مايو المقبل للحصول على جواب نهائي من أنشيلوتي المفضل لديه لتولي تدريب منتخب "سيليساو" .

وقال رئيس الإتحاد البرازيلي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرازيلي، أنه يأمل في أن يتمكن من الإعلان عن اسم المدرب الجديد بحلول 25 مايو المقبل، موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباريات الودية في يونيو، بانتظار تحديد هوية المنتخبات المنافسة.

وشدد إيدنالدو على أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي هو خياره الأول ضمن خطته" أ" وقبل التفكير في الخطة" ب".

وكان مدرب ميلان الإيطالي وتشليسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق أكد في الأول من أبريل أن الاتحاد البرازيلي يريده أن يكون خليفة تيتي الذي ترك منصبه بعد الإقصاء في ربع نهائي مونديال قطر

2022.

وقال أنشيلوتي: الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، وهذا يسعدني، لكن عليّ احترام العقد الحالي (مع ريال مدريد الذي ينتهي في يونيو 2024)، وهو عقد أتمنى أن احترمه حتى النهاية.

ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قراره النهائي في نهاية موسمه مع ريال الذي خرج من سباق الدوري الإسباني، لكنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

وفي حال رفض الإيطالي عرض الاتحاد البرازيلي، من المتوقع أن يختار الأخير بين عدة أسماء أبرزها فرناندو دجينيس مدرب فلومينينسي المتألق في بداية الموسم في البرازيل، أو البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس، أو مواطنه خورخي جيزوس "فنربخشه التركي".

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