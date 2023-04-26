بعثة الأهلي تصل مطار الدار البيضاء

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الفريق قد ادى مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل السفر الى المغرب

لخوض المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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